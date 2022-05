Le cose si erano ormai messe malissimo per l'Inter, a San Siro sotto di due reti contro l'Empoli. Poi i nerazzurri hanno pescato dal DNA per capovolgere un match che sembrava compromesso. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Partite così alimentano la leggenda della pazza Inter, non la cambiano né la cancellano. L’Inter è stata vicina a un altro 5 maggio, lo scudetto svanito all’Olimpico contro la Lazio nel 2002, ché poi ieri era il 6 maggio e le battute si sarebbero sprecate. Sul più brutto, sullo 0-2, quando molto sembrava perduto e San Siro boccheggiava, a mollo nello sconforto, la squadra di Simone Inzaghi ha frugato nel suo Dna e ha ribaltato l’Empoli, che nella prima mezz’ora aveva estremizzato le ansie e le amnesie dei nerazzurri”.