. Sedici minuti e da Reggio Emilia è arrivata la notizia peggiore per l’: Milan in vantaggio con Giroud. La Nord per un attimo si è zittita, poi ha ripreso a cantare. Un’altra ventina di minuti e la parola fine si è materializzata sull’erba di San Siro:a Reggio Emilia aveva segnato il secondo gol. Restava un briciolo, ma un briciolo appena di chimera cheha cancellato con la rete del 3-0 ben prima di arrivare al 45'. Come si può capire, la vera partita si è giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia e l’ha vinta nettamente il Milan. A San Siro ci sarebbe stata gara solo se il Sassuolo avesse retto un po’, invece...- Contro la Samp,, prima rete di, poi doppietta di. Nel primo tempo ha attaccato dal primo all’ultimo minuto, ha concluso la bellezza di 18 volte (a 2) in quei 45 minuti,. Nello specchio della porta, il parziale delle conclusioni era 5-0. La squadra di Inzaghi è partita forte, ha rallentato quando, in panchina, ha dato la notizia della prima rete di Giroud, poi ha ripreso a correre, a giocare, a tirare verso Audero. Sfondava a destra dove Augello non ce la faceva a contenere Dumfries, ma il gol a San non arrivava. Arrivavano invece quelli di Reggio Emilia. Nell’intervallo, il distacco in classifica era salito a 4 punti, il Milan a 86, Inter a 82.- L’interista più scatenato erache, spostato per qualche minuto sul centrosinistra,. Era il 3' del secondo tempo, da quel momento, giocando senza più pressione, a cuor leggero, la squadra di Inzaghi ha sfondato a ripetizione. Tre gol in 8 minuti. Il primo di, di sinistro, su assist di Barella, al dodicesimo assist su azione in movimento di questo campionato, un record fra i centrocampisti dei cinque migliori campionati d’Europa.- Il secondo didopo un’azione travolgente tutta di prima: Calhanoglu, Perisic, Calhanoglu, Correa e 2-0. Anche per il turco era il dodicesimo assist del campionato. Il terzo ancora di Correa con un contropiede solitario e mai contrastato: il tiro finale è passato fra le gambe di Yoshida.(problema muscolare a un polpaccio: “Ho sentito tirare”, ha detto il croato) e Inzaghi ha preso lo spunto per fare tre cambi tutti in una volta: fuori Perisic, Barella e Bastoni, dentro Gosens, Vidal e Dimarco. Poco dopo dentro anche il simbolo della vecchia generazione nerazzurra, Ranocchia, e l’ex laziale Caicedo al posto di De Vrij e di Correa.