L'Inter blinda Milan Skriniar. Pronto a ricevere un regalo speciale per il suo 24° compleanno tra due giorni. Infatti è stato trovata l'intesa per rinnovare il suo contratto. Secondo il Corriere dello Sport, il suo ingaggio sarà praticamente raddoppiato dagli attuali 1,7 a 3 milioni di euro netti a stagione più bonus mentre la scadenza dell'accordo verrà prolungata di una stagione fino a giugno 2023.



Prima della firma vanno limati gli ultimi dettagli per le commissioni del suo agente, ma anche nel nuovo contratto non ci sarà alcuna clausola di rescissione.

Invece non ci sono ancora novità di rilievo per quanto riguarda la trattativa con il capitano Mauro Icardi.