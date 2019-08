Matteo Politano resta all’Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, questa è l'indicazione di mercato che filtra in queste ore dai nerazzurri. Si è infatti deciso che l'esterno romano, riscattato quest'estate dal Sassuolo, non lascerà Milano, nonostante il modulo tattico di Antonio Conte certo non lo favorisca. L'emergenza in attacco del tecnico nerazzurro costringe il club milanese a tenersi stretto il giocatore. Non è dunque prevista una cessione, a meno ovviamente di offerte milionarie per l’acquisto del cartellino.