LENTEZZA



Oggi è la Giornata Internazionale della Lentezza

Qual è stato il momento più lento che vi ricordate?@23_Frog contro il @FCBayern è un buon candidato...#GiornatadellaLentezza pic.twitter.com/rQ8H2WVcaW — Inter (@Inter) February 27, 2019

Oggi è lae fra le squadre della nostra Serie A che hanno voluto celebrare la ricorrenza c'è. Per farlo, con un post apparso sul profilo twitter ufficiale, il club nerazzurro ha citatoricordando uno dei momenti in slow motion che più hanno lasciato con il fiato sospeso i tifosi.L'episodio in questione è l'intervento fatto da Ranocchia nella sfida di Champions League contro ildella stagione 2010/11 per salvare, con l'aiuto del palo, un gol praticamente già fatto dai bavaresi.