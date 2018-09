All'Inter manca un regista e il mancato assalto a Luka Modric ha lasciato un vuoto nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti. "Difficile trovarne, chi ce l'ha se li tiene" parole e musica del ds Piero Ausilio che ha ribaidto come sia difficile arrivare a gennaio ad un regista di ruolo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tuttavia, fra i giocatori in scadenza di contratto a fine anno c'è anche Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea e ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri. Un'occasione, l'Inter valuta.