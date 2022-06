Paulo Dybala, dopo la Finalissima vinta dalla sua Argentina contro l'Italia, pubblica un post su Instagram. Una foto che lo ritrae raggiante, con la coppa in mano, e con il commento: "Felicità unica". Il post dell'ormai ex giocatore della Juventus, che ieri ha segnato il terzo gol della Seleccion contro la Nazionale, ha suscitato diverse reazioni da parte degli addetti ai lavori del mondo del calcio. Fra i commenti, ne spiccano due che arrivano due dal mondo Inter, la squadra alla quale in questo momento Dybala è più vicino ad accasarsi. Il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti commenta con un: "Vamooooooos Paulo Querido" ("Andiamo, caro Paulo"), mentre Marco Materazzi, bandiera nerazzurra, scrive: "Non vedo l'ora...", accanto a un cuore nero e uno azzurro. Insomma, l'Inter chiama Dybala: Paulo risponderà "presente"?