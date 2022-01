L'Inter sta chiudendo per Robin Gosens, esterno tedesco classe 1994 in arrivo dall'Atalanta. Le due società hanno già raggiunto un accordo sostanziale, per una formula che dovrebbe prevedere un prestito oneroso di 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 22-23 milioni. In questi minuti gli agenti di Gosens (Busardò e Mancini) sono nella sede dell'Inter per discutere dell'ingaggio che il giocatore percepirà a Milano.



IN AGGIORNAMENTO