Le percentuali di riuscita sono ridotte al lumicino, ma seppur di fronte ad evidenti difficoltà, l’Inter vuole giocarsi tutte le proprie carte nel tentativo di raggiungere l’obiettivo di mercato numero uno: Romelu Lukaku., armeranno l’ariete che dovrà diplomaticamente smontare le resistenze londinesi, perché opposto al baccano Inter-Lukaku, c’è ancora e sempre il silenzio del Chelsea, che non aiuta a comprendere quali siano le intenzioni dei Blues a proposito di una questione così spinosa. Sicuramente Lukaku proverà a fare leva sul pessimo rapporto con Tuchel e sulla possibilità di rilanciarsi altrove, ma basterà? In viale della Liberazione sono pessimisti, sanno che si tratta di una missione quasi impossibile e nessuno si sente James Bond, ma non c’è niente da perdere e allora tanto vale fare un tentativo. Di sicuro dall’incontro di domani non ci si aspetta niente di determinante, i dialoghi più significativi saranno quelli tra Lukaku e il Chelsea, perché questa è una partita che si giocherà a Londra e non a Milano.Percentuali per una possibile fumata bianca? All’Inter fanno i pessimisti, riconoscendo un 5% di possibilità.: “Dove giocherà l’anno prossimo? Nel calcio bisogna anche accettare bugie bianche e per questo dico che non lo so, ma spero possa giocare per noi”, ha spiegato l’amministratore delegato dell’Inter, premiato all’evento “L’amico atletico”, per la Fonzazione Cardinaletti. Dybala è per l’Inter una pista parallela a quella di Lukaku, ma consci delle difficoltà esistente per arrivare a “Big ROM”,e a quel punto i nerazzurri non potrebbero correre il rischio di perdere anche Dybala. Ma probabilmente Marotta ha già capito dove porterà il futuro è quella sua frase ha già attecchito su migliaia di tifosi nerazzurri.