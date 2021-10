e da quel rigore che ha negato all’Inter la gioia dei tre punti quando mancava una manciata di minuti al triplice fischio., cospicua eredità del lavoro svolto da Antonio Conte.Ingolfata dagli impegni ravvicinati, l’Inter si è presentata al Castellani conNeanche a dirlo,e uno, Gagliardini, si è visto annullare (giustamente) un gol, altrimenti sarebbe stato en plein.mentredi porta (ad Handanovic battuto)Un colpo di testa da centravanti navigato, una giocata che richiede una certa confidenza, dote mai banale per uno che è stato messo in naftalina ad inizio stagione e tirato fuori solo ieri sera.E proprio D’Ambrosio ha voluto sottolineare la forza del gruppo, insieme ai valori che Antonio Conte ha lasciato a questa squadra:Su queste parole è tornato anche Farris. Il vice di Simone Inzaghi ha evidenziato non solo l’importanza del gesto di D’Ambrosio, ma anche la soddisfazione nel ricevere certe conferme da parte della squadra:Potevamo aspettarci l’assist di Dimarco per Lautaro e invece è accaduto il successo, e poi abbiamo visto il gol di D’Ambrosio e l’assist di Sanchez. L’esultanza di D’Ambrosio? È andato a toccare la sfera umana e sentimentale, lui è una colonna dell’Inter da tanti anni.Insomma, l’Inter di Inzaghi è ancora un cantiere aperto. A dirlo sono soprattutto le ultime due partite, in cui la squadra si è mostrata con una nuova veste, un atteggiamento diverso e meno spregiudicato.. Come accaduto al Castellani, dove Sanchez, D’Ambrosio e Dimarco hanno saputo rubare la scena ai titolari.