“L’Inter tornata in campo dopo lo stop per coronavirus è una squadra che manca di cattiveria. Un dettaglio non da poco, visto che il pugno del k.o. non è arrivato in tutte e tre le partite giocate fin qui dai nerazzurri, tra Coppa Italia e Serie A, con Napoli, Sampdoria e Sassuolo”.