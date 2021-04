È un'Inter di fatica e sacrificio, così come la vuole Conte. questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport analizzando la vittoria dei nerazzurri contro il Cagliari.



“È stato in quei quattro minuti del secondo tempo, tra il 32’ e il 36’ della ripresa che Antonio Conte si è sentito a casa, irresistibilmente felice, come il ragionier Ugo Fantozzi quando si blinda in salotto, con il telecomando in mano, davanti alla televisione. Al 32’ Matteo Darmian, il più contiano dei nerazzurri in rosa, il soldatino che combatteva al fianco di Giaccherini all’Europeo 2016, segna il gol-partita al Cagliari; al 36’, Conte sostituisce i due interni di qualità (Sensi, Eriksen), che erano sembrati una concessione agli estetisti, e ci pianta il tackle robusto di Gagliardini e Vecino. Potrebbe esserci un’Inter più sua di questa? Frittata di cipolle, Peroni ghiacciata e rutto libero... La capolista non ha giocato bene neppure a questo giro? Polemiche che Antonio considera più o meno come la corazzata Potemkin”.