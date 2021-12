All'Inter di Simone Inzaghi basta un punto per potersi mettere un'altra medaglia al petto. È quanto scrive l'edizione odierna di TuttoSport.



“Basta un punto per fare la storia. Anche se Simone Inzaghi , in vista del tour de force che la sua Inter dovrà affrontare tra gennaio e febbraio, contro il Torino vorrà chiudere col botto un anno da record. Centotre gol segnati e centouno punti conquistati. Un 2021 da urlo per l’Inter che nel turno pre-natalizio può farsi un ultimo regalo, superare quanto fatto dalla Juventus di Massimiliano Allegri nel 2018: dopo la vittoria di Salerno, le due squadre sono appaiate a 101 punti, quindi basterà non perdere contro i granata per mettersi l’ennesima medaglia al petto”.