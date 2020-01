Aldo, Giovanni e Giacomo sono tornati al cinema con Odio l'estate. E, nella lunga intervista a la Gazzetta dello Sport, hanno parlato anche di Inter e di Antonio Conte, arrivato sulla panchina nerazzurra dopo gli anni passati tra Juventus, Nazionale e Chelsea. E a proposito del tecnico interista, Giacomo ha detto: "Noi gli vogliamo bene, quando uno toglie quella maglia lì...". Con Giovanni che ha proseguito "Credo che adesso la usi addirittura per asciugare il cane quando piove. Tanto onore a Conte!".



SUGLI ARBITRI - Il trio parla anche degli arbitri, ai quali, ai tempi di Mai Dire Gol, avevano dedicato tanti sketch. Parte Giacomo: "Il Var? All’epoca non c’era e ci chiudevamo negli spogliatoi per scappare dai tifosi. Ci avrebbe forse salvato o avrebbe addirittura peggiorato la soluzione". Giovanni: "Anche se certe domeniche... Diciamo che ora non è proprio precisa, chissà se le immagini arrivano giuste". Chiude Aldo: "Quegli arbitri sono tornati in campo dopo tanti giorni rinchiusi lì. Abbiamo rischiato di essere mandati via da “Mai Dire Gol”: era il primo sketch e ci sembrava carino, ma non funzionava e alla terza settimana ci siamo detti che avremmo dovuto cambiare qualcosa. Poi è arrivato Giovanni a regalarci gli animali".