La situazione è indiscutibile: Handanovic è stato un campione, da un paio di anni non lo è più; Onana non è un campione, magari lo diventerà. Ma il cambio di portiere - seppure opportuno e giusto - non rappresenta il problema e nemmeno la soluzione del problema.Così, nei due giorni che precedono l’andata con il Barcellona, dirigenti e squadra interpretano il momento come meglio non avrebbero potuto: compattandosi, anziché andare ognuno nella propria egoistica direzione.stop alle voci di mercato (e di soldi freschi in arrivo dalla Cina), basta con gesti plateali in campo (avete più visto Barella con un dito alzato?) e così via.Questi segnali di spogliatoio sono stati poi arricchiti da scelte tecniche specifiche: “anche” Onana, ok, ma soprattutto Calhanoglu regista. Attenzione comunque a non semplificare quel che avviene nella periferia delle scelte principali. PerchèA prescindere dalla semplice e infantile spiegazione che va di moda tra tifosi e influencer più o meno vip: bastava cambiare portiere. No, non bastava solo Onana.