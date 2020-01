Nel curriculum di Marotta e Ausilio non mancano, quei colpi a costo zero. La regola è la solita: quando c'è un contratto illustre a scadenza si procede a sondare il terreno. Operazioni che nascono da lontano, dai Pirlo e i Pogba fino ai de Vrij,: sono le ore del blitz dell'agente Martin Schoots a Londra per definire tutto con il Tottenham, l'offerta nerazzurra salirà oltre i 15 milioni grazie a nuovi bonus e così si conta digià entro questa settimana. Il colpo si avvicina, in questo caso un colpo a scadenza... anticipato, per necessità.- Non finisce qui, perché le opportunità a costo zero possono essere ancora tante sul mercato. Meunier non ha rinnovato col PSG, Vertonghen continua a tentennare con lo stesso Tottenham: l'Inter non è in trattativa con loro ma sono nomi validi per tutti, come quelche più volte è stato accostato ai nerazzurri. Di certo il gradimento della dirigenza esiste, ma. Un feedback inviato alle società italiane come a Borussia Dortmund e Arsenal è questo: la priorità di Dries va ancora al dialogo con De Laurentiis, il legame col Napoli resta forte. Da qui a trovare gli accordi e firmare, c'è tanta strada da fare. L'Inter osserva tutte queste occasioni, ad oggi senza attivarsi come già fatto per Eriksen.