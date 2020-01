Un tormentone senza fine, il futuro di Gabigol. Il prestito al Flamengo è scaduto, con l'attaccante brasiliano che è tornato a essere, dal primo gennaio, un giocatore dell'Inter. E appetito da diversi club europei. Marcos Braz, vicepresidente del Mengao, tranquillizza così, però, i tifosi rossoneri: "L'anno scorso abbiamo definito l'operazione già a gennaio. Il Flamengo ha aspettato in quel momento senza avere i risultati e i titoli, possiamo aspettare un po' anche adesso. Abbiamo avuto pazienza con Rafinha e Filipe Luis. Lui ha i suoi tempi, noi i nostri" le sue parole a O Dia.



ALTERNATIVA - Non solo Braz, parla anche Bruno Spindel, Ceo del Flamengo: "La decisione deve essere del Flamengo, del giocatore e dell'Inter. Non ci sono dettagli specifici che ci impongono l'accordo. Bisogna stare tranquilli. L'obiettivo è prendere Gabigol ma se non dovessimo riuscirci cercheremo un'alternativa". Sì all'attesa, ma non troppo. Il club brasiliano vuole presto una risposta.