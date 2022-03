C'è un giocatore nell'Inter che dove lo metti sta.. Vola sulla fascia ed è sempre uno degli ultimi a mollare. Inzaghi sa che può contare sulla sua capacità di adattarsi anche sull'altra fascia e nella goleada contro la Salernitana l'ha schierato a sinistra al posto di Perisic.- Un'ora in campo nell'ultima gara a San Siro, il tempo di qualche sgroppata prima di farsi da parte per il debutto di Robin Gosens. Alla lunga il tedesco dovrebbe giocarsi il posto con Perisic da quella parte del campo, ma l'allenatore non ha fretta di forzare il pieno recupero dell'ex Atalanta perché. E se dovesse servire il suo contributo anche ad Anfield non si tirerà certo indietro- A destra, invece, Matteo è in ballottaggio con Dumfries. Testa a testa continuo. O uno, o l'altro. Dopo una prima parte da titolare assoluto - anche un gol con la Fiorentina - Darmian è stato frenato da un problema alla coscia che ha lanciato l'olandese ex Psv e ora Inzaghi gli alterna spesso.. Per catturare lo sguardo di Mancini e mandare un messaggio a Dumfries. Magari già dalla gara di martedì in Champions. Inzaghi ha il jolly a portata di mano.