Quando il mercato chiama, Marotta risponde. Un'occhiata alla lista dei giocatori in scadenza di contratto e qualche nome già cerchiato in rosso.: una sorta di 'nuovi Mkhitaryan' da pescare in ogni ruolo.- Magari già dalla porta, per la quale nei giorni scorsi ai nerazzurri si è proposto: a 37 anni il messicano è arrivato in Italia diventando il titolare della Salernitana, contratto fino a giugno e l'idea di andare a giocare in una big per chiudere la carriera nel migliore dei modi; all'Inter c'è Samir Handanovic che sta valutando il suo futuro, se non sarà più lui il vice Onana Marotta andrà a caccia di un nuovo profilo.- In difesa potrebbe esserci una vera e proria rivoluzione; a oggi, sono pochi i giocatori certi di rimanere. Anzi, Milan Skriniar è già sicuro di andare al Psg; de Vrij è in scadenza di contratto e Acerbi di proprietà della Lazio. Ecco che quindi potrebbero aprirsi nuove piste, e una in particolare può portare a, in scadenza a giugno con la Roma e ancora indeciso su cosa fare. Prima di rinnovare con i giallorossi il difensore inglese vuole valutare tutte le offerte sul tavolo, e tra queste potrebbe spuntare anche la proposta dell'Inter.- L'ultima idea - in ordine di tempo - è quella che porta adel Liverpool. Altro giocatore in scadenza a fine stagione e per il quale ci sono stati contatti preliminari col col suo entourage. Keita è un vecchio pallino dell'Inter che lo segue dai tempi di Walter Sabatini. Ora, a distanza di anni, può essere il momento giusto per affondare il colpo.