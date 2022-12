La festa di Natale dell'Inter si è conclusa con uno Steven Zhang in versione cabarettista: "All'uscita lasciate tutti per favore 5 euro sul tavolo - ha detto scherzando il presidente dell'Inter - Saranno soldi che serviranno ad Ausilio per il mercato invernale". Una battuta, chiaro.- Beppe Marotta ha il fiuto per i low cost, in cima alla lista della dirigenza c'è il nome di Marcus Thuram: il contratto col Borussia Monchengladbach scade a fine stagione,per il quale c'è la concorrenza del Bayern Monaco. Anche Napoli e Juve alla finestra.- Dall'attacco alla porta, da Thuram a Sommer: altro giocatore in scadenza col Borussia Monchengladbach, con. Nei giorni scorsi Ausilio ha dribblato la domanda sul portiere svizzero, ma il suo nome è nella lista dei parametri zero; in queste settimane Sommer è stato accostato anche a Manchester United - anche De Gea è in scadenza di contratto - e Bayern Monaco, in cerca di un portiere dopo l'infortunio di Neuer.- In attesa di sciogliere il nodo legato al contratto di Milan Skriniar l'Inter ha messo gli occhi su un altro giocatore che potrebbe svincolari a parametro zero:, e sul quale c'è anche l'interesse della Juventus. Per la difesa c'è anche il nome di, anche lui in scadenza col Torino ma al momento è solo un'idea. Quei cinque euro simbolici per il mercato dell'Inter hanno fatto ridere tutti, Marotta e Ausilio studiano - anche - i parametri zero.