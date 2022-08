Alexis Sanchez e l'Inter hanno finalmente trovato l'accordo per la rescissione del contratto in scadenza nel 2023: la società di Viale della Liberazione è riuscita a pervenire all'accordo verbale per la cessazione del rapporto di lavoro con l'attaccante, che rinuncia così all'ultimo anno di contratto e di corposo stipendio. Domani è la giornata giusta per la stretta di mano con l'agente del giocatore cileno, Fernando Felicevich.



MARSIGLIA ATTENDE - Non solo Vidal, dunque, ma a differenza del centrocampista l'attaccante ha ancora voglia di giocare in Europa: il Marsiglia di Tudor sta lavorando per fargli posto in attacco, intanto il primo tassello è andato al suo posto. Sanchez, a breve, non sarà più ufficialmente un giocatore dell'Inter.