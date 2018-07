Grazie mille per gli auguri, cara @Inter ! #InterForever

L'ha fatto gli auguri a Jurgen, ex attaccante dei nerazzurri, per i suoi 54 anni. Questo il messaggio via Twitter del tedesco: "Grazie mille per gli auguri, cara Inter! L'Inter e Milano rimane sempre nel mio cuore con i suoi tifosi meravigliosi !! FORZA INTER!".