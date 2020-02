L'Inter fa quadrato e cerca di ritrovare serenità dopo la sconfitta contro la Lazio che è costata pure il sorpasso al secondo posto. Gli alti vertici dirigenziali si compattano alla vigilia di un periodo chiave per la stagione, inaugurato giovedì sera dall'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets e che si concluderà il prossimo 5 marzo col ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli - 4 giorni dopo l'altro big match con la Juve.



Il presidente Steven Zhang ha voluto mandare un messaggio tangibile della sua fiducia nell'attuale gruppo di lavoro e ha così dato il via libera al rinnovo fino a giugno 2022 del contratto del direttore sportivo Piero Ausilio, all'Inter ormai dal 1998. La stessa scadenza dell'ad della parte sportiva Beppe Marotta e del tecnico Antonio Conte: avanti uniti per ripartire e dimenticare il passo falso di Roma.