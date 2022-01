La trattativa tra il Torino e la Sampdoria per il passaggio in blucerchiato di Karol Linetty può davvero decollare: l'Inter, dopo l'infortunio occorso a Joaquin Correa nel match di Coppa Italia contro l'Empoli, ha bloccato la cessione di Stefano Sensi e se l'affare non dovesse riaprirsi, proprio Linetty potrebbe essere l'alternativa a centrocampo da consegnare a Marco Giampaolo.



Il Torino per lasciar partire Karol Linetty deve però prima chiudere un affare in entrata a centrocampo.