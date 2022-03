IL TABELLINO

, come non è bastato per andare ai supplementari.. Il primo fallo, il cileno, lo aveva commesso nel primo tempo su Thiago Alcantara e, a mio parere, gli era andata bene, perché la sua strisciata sulla gamba sinistra dell’avversario sarebbe già potuta essere da rosso. La seconda entrata è stata su Fabinho. E’ vero che Sanchez prima tocca il pallone, ma la foga con la quale si lancia, è tale da non lasciare dubbi sulla decisione dell’arbitro spagnolo Lahoz.e accarezzato un’impresa giudicata impossibile da tutti. Ora, è vero che il Liverpool ha colpito tre legni clamorosi (due prima dell’espulsione di Sanchez) ed è stato fermato un paio di volte miracolosamente da Skriniar e una volta, ormai nel recupero, da Vidal su Luis Diaz, ma il calcio, a volte, offre occasioni inimmaginabili.. Ci sarebbe voluta meno irruenza e, forse, ancora un altro pizzico di fortuna (Simone Inzaghi stava per sostituire Sanchez con Correa). Undici contro undici la partita sarebbe stata aperta e, chissà, forse avrebbe avuto un esito clamoroso.. Nel computo delle due gare, per me,Anzi, nel primo tempo di San Siro, ha giocato meglio e deve dolersi per non avere segnato. E, in ogni caso, non avrebbe dovuto subire due reti all’andata. Anche con lo 0-1 - lo ha dimostrato ad Anfield - poteva essere competitiva. Simone Inzaghi, con il solito 3-5-2 di ordinanza, nel primo tempo ha fatto giocare di più il Liverpool (4-3-3) cercando qualche contropiede e nulla più.Nello stesso tempo, i Reds hanno controllato la partita tenendo la palla.. L’unica è arrivata da calcio piazzato (punizione di Alexander Arnold) con girata di testa di. Sul successivo calcio d’angolo (la palla era stata messa fuori da un interista),. Anche l’Inter si è vista su calcio piazzato. Da una posizione decentrata,(contrattura al polpaccio sinistro) e lo ha sostituito con D’Ambrosio. A quel punto Skriniar ha difeso da centrale. L’Inter ha iniziato bene, ma il Liverpool ha avuto subito un’occasione (51’). Questa volta su azione conclusa da. L’Inter progressivamente si è alzata con gli esterni e non si è più limitata al contropiede. Vidal ha tagliato il campo, innescando Perisic, il quale ha servito Calhanoglu fermato sul più bello.. Prima (59’) ha colpito male un pallone da dentro l’area (occasione mancata).(allontanato anche Farris, il secondo di Inzaghi, per proteste) e il Liverpool, che sarebbe potuto andare in ambasce, ha respirato più liberamente., poi Inzaghi ha fatto tre cambi (per l’infortunato Brozovic,per Dumfries eper Lautaro Martinez) con l’aria di uno che, giustamente, non ci credeva più. Infatti il Liverpool ha avuto altre due occasioni. La prima, banalizzata da un cross di Robertson, sventato da un monumentale Skriniar, dopo grande azione di Alexander Arnold. La seconda, sempre su cross del terzino del Liverpool, azzerata da un prodigioso intervento difensivo di Vidal nell’area del portiere.Marcatori: 17’ s.t. Lautaro MartinezAssist:Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones (dal 20’ s.t. Keita), Fabinho, Thiago Alcantara (dal 20’ s.t. Henderson); Salah, Diogo Jota, Mané.Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (dal 1’ s.t. D’Ambrosio), Bastoni; Dumfries (dal 30’ s.t. Darmian), Vidal, Brozovic (dal 30’ s.t. Gagliardini), Calhanoglu, Perisic; Martinez (dal 30’ s.t. Correa), Sanchez.Ammoniti: Diogo Jota, Vidal, Robertson, Mané, Bastoni, Gagliardini.Espulsi: SanchezArbitro: Antonio Mateu Lazo (ESP)