Mauro Icardi si è presentato regolarmente alla Pinetina questa mattina per seguire il suo programma di allenamento personalizzato. L'attaccante argentino non è stato convocato per la tournée in Cina e non partirà insieme ai compagni rimanendo a Milano per completare il suo percorso di recupero.



EVITATI - C'è però un particolare, riportato da Sky Sport, che non è passato inosservato. L'attaccante ha infatti lasciato la Pinetina dopo 1 ora e 37 minuti abbandonando il centro sportivo proprio prima che arrivassero tutti i suoi compagni. Icardi ha infatti incrociato soltanto l'ad Beppe Marotta, lo staff di Antonio Conte e Stefan de Vrij, unico dei compagni ad essere arrivato in anticipo ad Appiano Gentile.



CI SONO NAINGGOLAN E BARELLA - Sta sempre più cambiando, invece, la situazione legata a Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha stupito Conte nel ritiro di Lugano ed è stato parzialmente reintegrato in rosa e partirà per la Cina con i compagni fra cui figura anche Nicolò Barella. Il grande acquisto della campagna di rafforzamento estiva inizia ufficialmente oggi la sua avventura in nerazzurro agli ordini di conte.