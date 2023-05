L'Euroderby fa ricchi Inter e Milan e paradossalmente, nonostante si giochi nello stesso stadio e con le stesse squadre, i nerazzurri incasseranno di più rispetto ai rossoneri. Frutto di una politica dei prezzi, soprattutto nei settori di alto livello, leggermente più alta rispetto alla gara d'andata che fece comunque segnare il record storico al botteghino con un incasso da oltre 10 milioni di euro.



12 MILIONI DI INCASSO - Un record che sarà polverizzato martedì sera dato che la previsione di incasso fatta dal club nerazzurro è di ben 12 milioni di euro. La febbre da Champions, con il derby milanese che ha aiutato, ha spinto in alto sia i prezzi, si al volontà dei tifosi di lanciarsi in spese spesso folli, ma che arricchiranno ulteriormente le casse provate del club nerazzurro.



LOTTA AI BAGARINI - E quando la richiesta supera e di tanto la disponibilità dei posti, si sviluppa come sempre un circolo che difficilmente si può controllare come quello della rivendita a cifre ancora più alte dei tagliandi già staccati. Il fenomeno del bagarinaggio che il club nerazzurro sta cercando di contenere. La società, riporta la Gazzetta, ha comunicato che impedirà di rinnovare l’abbonamento ai tesserati che, dopo avere acquistato legittimamente biglietti per parenti e amici in fase di prelazione, li hanno poi rivenduti a prezzo maggiorato sui canali del secondary ticketing.