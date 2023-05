Attaccante esterno destro, ma mancino di piedeè stato a lungo considerato uno dei talenti più promettenti del calcio Europeo. Nato inil 28 dicembre, ma trasferitosi subito indove è cresciuto, inizia con le giovanili del Benfica e con la maglia delle nazionali giovanili portoghesi con cui conquista l'argento agli Europei Under 19 del 2014. Lo acquista ilcon cui diventa il giocatore più giovane ad aver segnato un gol nella storia del club e,dopo tanti prestiti soprattutto in Ligue 1, viene acquistato dal, prossimo avversario in Europa League della Juventus, con cui però non riesce mai ad esplodere. Quest'anno con ilè tornato ai livelli che tutti si aspettavano e la prossima estate, con un, potrebbe essere un'occasione importante per tanti club fra cui anche quelli della nostra Serie A. E di tutto questoraccontando aneddoti, retroscena, ma anche sogni nel cassetto per il suo futuo.“È una stagione strana perché quando sono arrivato qui, l'idea era di approdare in un buon team e sinceramente abbiamo molti buoni giocatori. Molte volte abbiamo fatto errori banali che ci hanno fatto perdere, altre volte abbiamo buttato via punti negli ultimi minuti. È davvero un peccato e sì, sicuramente il City Group non è contento”.“Credo sia perché alla fine è il primo campionato in cui ho giocato con continuità e per davvero. Ero qui in prestito dal Manchester City, questo probabilmente lo rende speciale. Quest'anno il progetto era sicuramente diverso, la cosa più importante per me in questa stagione era avere continuità e minutaggio e questo sicuramente mi sta aiutando”.“Certo che lo ricordo, era in un match di coppa contro il Watford e ricordo che segnai di destro (ride ndr.). È stato un momento magico che mi porto con me. Io ho tantissimo rispetto per il Manchester City, per me è stato importante, è stato un sogno e un grande passo nella mia carriera”.“Sicuramente una gara molto tosta. Tutti conoscono il percorso del Siviglia in Europa League, è la loro coppa. Sono due grandi club che si affrontano e sarà interessante, ma penso che sarà molto dura per la Juventus”.“Si può essere vero perché l'ambiente è speciale, soprattutto in questi incontri. Se vai in quello stadio e respiri quell'atmosfera è incredibile. Vuoi sempre dare il 200% per vincere la gara e sicuramente per le squadre che giocano lì non è facile”.“Dipende, e sicuramente questa stagione per il Siviglia è abbastanza particolare. Ma se devo essere onesto in Europa League non credo il Siviglia abbia punti deboli. Li vedo in finale, lo spero proprio".“Il mio sogno è proprio quello. Ogni volta che gioco con quella maglia è qualcosa di speciale. Ho avuto e ho ancora molti amici che sono cresciuti con me nella Nazionale. Il mio obiettivo è l'Europeo 2024, ma lavoro per riconquistare quella maglia. So che ci sono molti talenti e che non è semplice, ma ci proverò sempre”.“È un talento speciale che tutti stiamo ammirando in Serie A. Specialmente l'anno scorso ha fatto qualcosa di magico. Spero che possa arrivare il più in alto possibile perché credo abbia tutto il potenziale per farlo".“Non è mai successo finora, ma ovviamente mi piace molto la Serie A. Quest'anno lo stiamo vedendo in Europa con quanti club ci sono alle fasi finali, quindi sappiamo la qualità del campionato. Non è mai capitato, ma ovviamente è un campionato che mi piace. Accadrà, è una sfida per me”."Il Milan è una grandissima squadra. Ci sono tanti giocatori che conosco e con cui ho giocato come Leao e Kjaer al Lille, anche con Mike Maignan. È un club che ammiro molto e che seguo da tantissimo tempo, da quando ci giocavano Ronaldinho e Kaka. Non è mai successo, ci sono stati tante voci sul fatto che potessi andare a giocare lì, ma non c'è mai stato un vero contatto diretto. Certo, per me sarebbe un'opzione importante”."Il prossimo è il mio ultimo anno di contratto con il Siviglia e quello che spero è che possa avere una chance di giocare lì. Non ho mai avuto la possibilità di fare il pre-stagione con il Siviglia e spero di poterlo fare. I tifosi vorrebbero che mostrassi loro qualcosa e credo di avere molto da dare. È un club che mi piace molto, non so cosa potrà accadere, ma vorrei avere la mia chance li”.“Non ho mai incontrato José Mourinho. Sono un fan del suo lavoro e di ciò che ha fatto e fa nel calcio. È portoghese e mi piace anche per questo. Sarebbe bello lavorare per uno dei migliori allenatori al mondo”Si ringrazia l'ufficio stampa del giocatore per la disponibilità