". Così raccontavain una recente intervista in cui delineava i piani futuri del mercato nerazzurro. Sì, ma chi può realmente prendere il posto dell'attaccante argentino, sul quale la corte del Barcellona resta pressante ma non ha ancora portato all'offerta pari ai 111 milioni della clausola (e con la formula giusta tra cash e contropartita tecnica) che costringerebbe anche Conte ad alzare bandiera bianca? Sfumato Werner,, che Marotta ha già avuto modo di apprezzare nella sua esperienza alla Juventus.: un'operazione importante sulla quale grava però, giocatore molto gradito al Cholo Simeone, che si libererà a parametro zero dal Paris Saint Germain e che punta ad essere ancora un giocatore centrale nonostante i suoi 33 anni. Ecco perché non è scontato che il futuro di, che coi, sia ancora a Madrid., una cifra impegnativa per l'Inter, disposta tuttavia a fare un altro sforzo alla Lukaku qualora dovesse perdere davvero un giocatore in ascesa come Lautaro Martinez. E per provare ad abbassare il prezzo posto dall'Atletico per Morata, secondo Tuttosport. Per ora si tratta solamente di idee, di ipotesi eventualmente da approfondire, ma Marotta è stato chiaro: "Se parte Lautaro, arriverà un top player".