"L'Inter conferma di voler licenziare tre lavoratori del suo magazzino centrale". La denuncia arriva dalla Cgil e riguarda la decisione presa il primo ottobre scorso dalla società nerazzurra, quando i tre lavoratori in questione sono stati sospesi dal lavoro "per la decisione dell’azienda di esternalizzare l’attività ad una società terza". La protesta è arrivata anche sotto la sede del club con uno striscione esposto in viale della Liberazione a Milano: "Caro Zhang i dipendenti non si toccano". Fermate "mister tagli", riporta Il Corriere della Sera.



A nulla sono valsi, i tentativi del sindacato di trovare soluzioni alternative, spiega la nota della Cgil, "come il reimpiego in altre mansioni - procedura peraltro facilmente percorribile data l'esperienza polivalente dei lavoratori in questione -, l'azienda inspiegabilmente ha confermato di voler chiudere i tre rapporti di lavoro". Il taglio scatterebbe l'1 novembre, quando scadrà il blocco dei licenziamenti deciso dal governo. La Cgil conclude: "Considerando che la somma dei tre stipendi costituisce una minima frazione dello stipendio medio che l'Inter paga ai giocatori, che si tratta di persone ultracinquantenni, e che l'Inter ha sempre promosso valori come l'uguaglianza e la fratellanza, riteniamo questa decisione non accettabile e chiediamo all’Inter di tornare indietro nelle sue intenzioni".