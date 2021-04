IL TABELLINO

Prima di tutto perché si è rivelata essere la capolista del campionato italiano (più nove sul Milan) solo nel secondo tempo. E poi perchéOra, non essendo nato ieri e avendo visto un po’ di calcio in Italia e in giro per il mondo, so benissimo che gli scudetti si vincono anche così, cioè speculando su un vantaggio consistente (i nerazzurri avevano undici punti di vantaggio prima del turno di campionato), come so che il realismo impone qualche colpo di freno nelle trasferte più insidiose o in momenti delicati.. Anche se in ripartenza, anche se lasciando spesso l’iniziativa all’avversario, ci eravamo abituati ad una squadra abbagliante che incendiava le occasioni senza sciuparne alcuna.Invece, a Napoli,, dove Barella non è stato all’altezza delle sue specificità e Brozovic con Eriksen sono stati meno precisi del solito.e, quando ripiegavano, cioè spesso, meglio Politano, Zielinski e Insigne. Napoli più compatto, Inter a volta lunga con la ricerca spasmodica di Lukaku, questa volta completamente domato da Koulibaly.Ma come - si dirà - se Lukaku ha colpito una traversa e un palo? Detto che si è trattato di due deviazioni - la prima su tiro di Brozovic, la seconda su punizione di Eriksen -, dunque non di due azioni costruite e compiute,Calo che si è accentuato nella ripresa, quando Lukaku ha pasticciato su qualche pallone di troppo, senza essere, dunque, di utilità neanche ai compagni.. Primo tiro in porta (17’) di Fabian Ruiz (assist di Insigne), parato. Prima mezza situazione per l’Inter, un colpo di testa di de Vrij, su punizione di Eriksen. La traversa di Lukaku (29’), di cui ho detto, era stata preceduta da un accelerazione del belga, l’unica in tutta la partita, in cui aveva aperto per Darmian, pronto a rimettere in mezzo. Ma Lautaro (ieri poca roba) è stato preceduto dal recupero di Insigne.Il vantaggio del Napoli (36’) non è venuto all’improvviso (da tempo aveva di più la palla), né da una zona di campo casuale (la sinistra dove stava lavorando molti palloni proprio Insigne). Rocambolesca e fortunosa, invece, la dinamica che l’ha procurato. Messo in moto da un rimpallo,Ho visto che tutti (da calciomercato.com all’Ansa) attribuiscono la segnatura ad un’autorete di Handanovic, ma a me resta il dubbio che de Vrij, oltre che la causa del mancato controllo, sia l’incauto realizzatore.Sia come sia, il Napoli si è ritrovato in vantaggio e l’Inter, a suo modo, ha reagito. Cosa significa a suo modo? Non certo con la coralità di manovra, ma con la punizione di Eriksen (38’) sbattuta sul palo da Lukaku un po’ troppo fortuitamente. Per aspettare un’azione vera, c’è stato bisogno dell’unico guizzo di Lautaro (45’) che ha aperto la difesa del Napoli con un filtrante per Barella, sul quale ha salvato Meret alla disperata. Quel che l’Inter ha fatto quasi alla perfezione è stata la percussione di Hakimi (il quinto di destra), con cross basso per Darmian (il quinto di sinistra).E’ stato a quel punto (54’) che ho pensato di avere sbagliato pronostico (avevo scritto nella presentazione che l’Inter rischiava di perdere punti), perché pensavo che il gol le desse una determinazione assai intermittente.sulla quale Fabian Ruiz è arrivato in ritardo e poi ha ripreso il filo del gioco lasciando ai nerazzurri solo qualche contropiede impreciso. Perisic per Darmian (68’) sembrava una mossa, ma Gattuso ha replicato con Mertens per Osimhen (73’). Al che Conte ha tolto Lautaro per Sanchez.Un attimo dopo, Zielinski è stato fermato in area da un intervento in spaccata di de Vrij. Subito l’arbitro Doveri ha indicato il dischetto, poi ha rettificato per un presunto fuorigioco (non c’era) segnalato dall’assistente, infine è andato al Var. Meno di dieci secondi e la decisione era presa: intervento netto sulla palla e niente rigore.E’ stato così che, con un’Inter sempre meno in grado di ripartire, è arrivato l’ultimo strappo di Hakimi. Servito in piena area da Sanchez, ha tentato la sterzata, ma Manolas l’ha fermato con una scivolata prodigiosa.: 36’ aut. Handanovic, 55' Eriksen(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (90'+1 Bakayoko), Demme, Zielinski (88' Elmas); Politano (90'+1 Hysaj), Osimhen (74' Mertens), Insigne. All. Gattuso(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (84' Gagliardini), Darmian (68' Perisic); Lukaku, Lautaro Martinez (75' Sanchez). All. Conte: Koulibaly (N), Darmian (I), Demme (N), Politano (N), Mertens (N), Manolas (N), Hakimi (I).