La rincorsa per lo scudetto continua.dimostrando con un’altra prova positiva che la svolta c’è stata e il peggio è passato. Dopo la quarta sconfitta in campionato, subita dalla, sono arrivati, infatti, quattro ottimi risultati: l’1-0 e il 3-3 contro il, a cavallo del 2-1 contro il Sassuolo, e infine questo 2-0, persino troppo stretto, con un gol per tempo di Lautaro e Barella, capaci di ripetere le loro reti di mercoledì in Champions. Bene, benissimo, così, per la gioia di tutti i tifosi nerazzurri, a cominciare dal nuovo presidente del Senato,tornato a San Siro per applaudire una squadra sicura di sé, in cui, ma poi ha avuto il merito di pilotare senza brividi il 2-0 nella mezz’ora finale. E così, dopo avere di nuovo scavalcato la Juventus, Inzaghi può guardare al futuro con ottimismo, perché sabato prossimo a Firenze potrebbe tornare Lukaku per far rifiatare lo spremuto Dzeko.Il tecnico nerazzurro ripresenta la stessa squadra scesa inizialmente in campo a Barcellona,E così, dopo il debutto in campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Onana gioca a San Siro la prima partita in Serie A, con l’indiretta ufficialità del suo nuovo ruolo di titolare a tempo pieno. In attesa di accorgersi dell’importanza di questa staffetta, visto che la Salernitana fatica ad avvicinarsi alla porta avversaria, i tifosi nerazzurri applaudono Lautaro, che dopo avere ritrovato il gol a Barcellona torna a segnare anche in campionato dopo cinque giornate.Sbloccato lo 0-0 poco prima del quarto d’ora, l’Inter ha il merito di non fermarsi schiacciando la Salernitana, che cerca di limitare i danni con Vilhena davanti alla difesa. Nicola si sbraccia dalla panchina per scuotere l’ex nerazzurro Candreva e i suoi compagni in attacco e dopo venti minuti in apnea, Kastanos sfiora il pareggio calciando sull’esterno della rete.e non a caso è proprio Dimarco a crossare un bel pallone per l’avanzato Skriniar, respinto con un gran balzo da Sepe. Dopo l’intervento più difficile del portiere della Salernitana, c’è il primo non meno semplice del suo collega Onana, bravissimo a deviare alla fine del primo tempo una conclusione dell’esterno Kastanos, molto più pericoloso delle due punte Piatek e Dia. Quanto basta, comunque, per capire che grazie alla sua netta superiorità l’Inter avrebbe dovuto segnare almeno un altro gol prima dell’intervallo.Non a caso, infatti, la Salernitana si sente ancora in partita e lo dimostraProprio dopo questo spavento, però, arriva il gol della tranquillità per l’Inter ed è un bellissimo gol, costruito e realizzato dai tre centrocampisti, perché Calhanoglu recupera e scambia un pallone con Mkhitaryan prima di lanciarlo in profondità per Barella che ha il merito di stoppare il pallone di destro a mezz’altezza e poi di scagliarlo di sinistro alle spalle dell’incolpevole Sepe.Manca ancora più di mezz’ora alla fine e l’Inter ha la vittoria in tasca. Nicola, però, non si rassegna e inserisce Bonazzoli e Valencia al posto di Piatek e Kastanos, mentre poco dopo Inzaghi richiama Dimarco rilanciando Gosens, applaudito dopo il gol del 3-2 a Barcellona.Ma ormai non c’è più partita, perché l’Inter non casca nel tranello della presunzione. E se continua a giocare con questo spirito, nessun traguardo le è proibito. Come si è appena visto a Barcellona.14’ Lautaro, 13’ s.t. Barella14’ Barella, 13’ s.t. CalhanogluOnana; Skriniar, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (dal 27’ s.t. Asllani), Dimarco (dal 17’ s.t. Gosens); Dzeko (dal 27’ s.t. Correa), Lautaro.Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola (dal 38’ s.t. Sambia); Candreva, Coulibaly, Kastanos (dal 15’ a.t. Valencia), Vilhena (dal 30’ s.t. Bohinen), Mazzocchi (dal 38’ s.t. Bronn); Piatek (dal 60’ s.t. Bonazzoli), Dia.Daniliuc (S)Sacchi (della Sezione di Macerata).