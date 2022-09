L'Inter di Simone Inzaghi procede per scatti nervosi, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, analizzando questo avvio di stagione dei nerazzurri.



“Nonostante i tre punti, del vecchio ardore non c’è traccia, mentre il gioco singhiozza e l’intensità latita. Insomma, la squadra di Simone è ben lontana da quella che fu e procede sempre per scatti nervosi, come quello che poteva portare a un 3-3 folle nel derby o quello nell’ultimo quarto d’ora di ieri”.