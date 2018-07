"Ci sono contatti in essere, ma nulla di definito". Così l'ad Antonello ha confermato la trattativa per portare Mousa Dembelé all'Inter, ribadendo tuttavia come l'operazione sia tutt'altro che vicina a una chiusura. Prima scelta di Spalletti per la mediana, il belga ha preso tempo per dare una risposta alla proposta avanzata dai nerazzurri, due anni in Italia più due anni con il Jiangsu Suning (per poi trattare con il Tottenham, che chiede ancora 30 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2019): sul piatto anche un'altra offerta, presentata settimane addietro, per portarlo subito in Cina e se le cifre fossero confermate, basterebbero per convincerlo a volare subito in Oriente.



SETTIMANA DECISIVA - Il tempo, però, può essere paradossalmente un alleato per l'Inter. Dembelé ha infatti rimandato la valutazione della proposta cinese al termine del Mondiale e la vittoria in rimonta del Belgio sul Giappone (il centrocampista del Tottenham è rimasto in panchina) ha prolungato l'attesa almeno fino al 6 luglio, quando i Diavoli Rossi affronteranno il Brasile nei quarti di finale. Si entrerà dunque in un settimana bollente per il futuro di Dembelé: il mercato in Cina chiude infatti il 13 luglio, ci sarebbero solo 7 giorni per definire l'accordo e espletare le visite mediche; qualora poi il Belgio riuscisse a superare il Brasile, il gap si ridurrebbe ulteriormente, con le semifinali in programma il 10 e l'11 luglio.



PIANO B - Attesa per Dembelé, ma non è l'unico tavolo sul quale lavora l'Inter. I nerazzurri tengono viva anche la pista che porta a William Carvalho, che deve ancora definire la possibile rescissione con lo Sporting. In questo caso però, il tempo potrebbe giocare contro il club meneghino: la situazione del centrocampista portoghese ha ingolosito anche altri club, su tutti l'Atletico Madrid che ha perso il capitano Gabi ed è a caccia di rinforzi in mezzo al campo. Inizia una nuova settimana calda per il mercato dell'Inter: tra l'attesa per Dembelé e quella per Carvalho, tra la Russia/Cina e il Portogallo, fari puntati sul prossimo colpo per il centrocampo.



