Matteo Politano è il nuovo acquisto dell'Inter. L'esterno d'attacco mancino è arrivato dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto e per completare le visite mediche di rito ha addirittura abbandonato il viaggio di nozze con la splendida moglie Silvia Di Vincenzo.



I due stanno insieme da 7 anni quando erano ancora minorenni e lei, mentre Politano inseguiva il suo sogno di diventare un calciatore, stava studiando per diventare una dottoressa. Un sogno coronato da entrambi dato che se Politano ora potrà lottare per traguardi importanti e giocare anche la Champions League con la maglia dell'Inter la bella Silvia è diventata una ricercatrice dopo essersi laureata in in “Tecniche di laboratorio biomedico” presso la Sapienza di Roma. E ora il viaggio di nozze prosegue per entrambi. Ecco la bella Silvia nella nostra gallery.