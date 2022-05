La sua stagione era iniziata in maniera strana. Doveva partire, doveva lasciare il Sassuolo per giocare in prestito e fare esperienza in Serie A, dopo la buona stagione di Monza dello scorso anno. Alla fine Davide Frattesi è invece rimasto nella rosa di Alessio Dionisi e, partita dopo partita, si è rivelato fondamentale per i neroverdi e una delle sorprese di tutto il campionato. Tanto che tutte le big italiane hanno messo gli occhi su di lui, dalla Roma a Milan e Juventus, con l'Inter che è però in vantaggio nella corsa al classe '99 e sta preparando il piano per convincere i neroverdi.