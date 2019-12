L'Inter è pronta a sferrare l'assalto a Vidal, ma non vuole perdere i pezzi pregiati seguiti dal Barcellona: Skriniar, Sensi e soprattutto Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è in cima alla lista della spesa del club catalano per il dopo Suarez. Che ieri, a Punta del Este in Uruguay, ha festeggiato il decimo anniversario di matrimonio con sua moglie Sofia Balbi. Fra gli invitati al grande party c'erano anche Messi e Neymar. Il brasiliano è sempre nel mirino del Barça, pronto a tornare alla carica col Paris Saint-Germain in vista della prossima stagione dopo il tentativo andato a vuoto nello scorso mercato estivo.