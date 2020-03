Un futuro da scrivere, che tiene aperte tutte le porte. Anche quella dell'Inter, che non ha mai smesso di pensarci. Dries Mertens non sa dove giocherà la prossima stagione, ma con il passare delle settimane salgono le percentuali di una permanenza in Italia,Lo scenario è quello di un mese fa, c'è la volontà, forte, dell'attaccante belga, che ha messo il Napoli in cima alla lista dei desideri, e c'è la posizione di Aurelio De Laurentiis, che ha aperto al rinnovo ma non ancora non ha dato l'ok. La chiacchierata tra le parti di inizio marzo sembrava aver messo basi solide al prolungamento (due milioni alla firma del nuovo contratto, biennale da quattro milioni netti a stagione), a oggi però non è ancora arrivata nessuna offerta all'entourage dell'ex giocatore del Psv. Mertens aspetta, a casa, in quarantena, nella speranza di tornare presto a giocare.La testa del classe 1987 è a campionato, coppa Italia e Champions League, ma è chiaro che con tanto libero, in questi giorni, l'incertezza sul futuro finisca per farsi largo nei suoi pensieri.Sono giorni di attesa, se non dovessero arrivare segnali dalla Filmauro Mertens si guarderà intorno.Marotta fiuta l'affare, pronto a regalare un parametro zero di qualità a Conte.