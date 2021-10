e riaprirà definitivamente il discorso qualificazione nel proprio girone di ChampionsLeague. Non lo dice solo la logica,Se, infatti, per il quarto anno consecutivo, il club nerazzurro dovesse uscire dalla fase a gironi, magari senza il consolatorio paracadute dell’Europa League,E siccome la situazione economico-finanziaria dell’Inter è conosciuta da tutti, si comprende facilmente perchéattività alla quale stanno lavorando, da alcuni mesi, gli amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Vincere, dunque, non solo per la gloria, ma anche per i soldi. Che, poi, significano una società più affidabile da tutti i punti di vista,in forza dei successi dello Sheriff con lo Shakhtar e, soprattutto, con il Real Madrid -E non solo perché ho assoluta fiducia in Simone Inzaghi, ma anche perché in Europa - lo dicono autorevoli analisi e statistiche - la squadra nerazzurra è quella che costruisce il maggior numero di occasioni da gol nelle aree degli avversari., che sono oggettivamente una buona squadra, ma non devono costituire un pericolo ad ogni avanzata. Ho letto sulla Gazzetta dello Sport di ieri, una serie di rilievi a proposito di questo connotato. Il meno condivisibile, secondo me, è quello che riguarda la “quantità” di campo che si lascia dietro la linea di difesa interista.Serve andare in aggressione costante, anche quando la palla viene persa, serve stare corti e compatti, serve non concedersi disattenzioni individuali. Non credo che il rendimento dei tre difensori centrali sia calato. Credo, piuttosto, che non sia conveniente esporli all’uno contro uno, eventualità molto remota se la difesa a 5 è fatta con logica, criterio e rigore.(in campionato ha perso sette punti da situazioni di vantaggio),. Nonostante la squadra e chi la compone non amino il minimo vantaggio, l’Inter è stata finora incapace di chiudere la partita o di orientarla (Real Madrid e Shakhtar). E’ successo così anche con la Lazio, nonostante la gara fosse in assoluto controllo. Si evidenziano, dunque,. Non poco, in verità, ma nulla che abbia a che vedere con marcature e allineamenti o con la condizione atletica. L’Inter, già per sua natura volubile,che sta analizzando con lucidità le partite della sua squadra.dei suoi se è vero che riproporrà la stessa difesa (Skriniar, de Vrij e Bastoni) più una gran parte dei titolari che hanno perso a Roma.ma è una buona base per recuperare l’autostima. In questo quadro, sia il pubblico, sia l’ambiente in generale devono fare la propria parte. Fino al fischio d’inizio di questa sera, nulla è compromesso della stagione dell’Inter, né in campionato, né in Champions e lasciarsi andare a teorie da “ultima spiaggia” è tutt’altro che vantaggioso. Se l’organico dell’Inter è nettamente superiore. Vincere questa partita non è un’impresa, ma un condizione di normalità. Che fare rima con necessità.