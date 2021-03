L’Inter può chiudere questa sera il discorso-scudetto.non una squadra qualsiasi, ma quella che per due stagioni consecutive è stata la terza forza del campionato. La formazione di Gasperini, con Sportiello a sorpresa tra i pali, vuole fare l’impresa sia per riaprire la lotta per lo scudetto (alla quale silenziosamente si iscriverebbe), sia per ribadire che dietro Inter e Milan c’è proprio la formazione di Bergamo, alla pari con la Juventus.I presupposti per vedere una bella partita ci sono tutti, ma solo chi vince potrà dirsi davvero soddisfatto anche della prestazione.. Sia perchè un’eventuale caduta rimetterebbe in discussione la sua leadership, sia perché le conseguenze psicologiche di una sconfitta potrebbero portare scorie difficili da smaltire nel breve periodo.L’Inter ha un vantaggio che non può permettersi di dissipare: vincendo torna a più sei sul Milan e più dieci sulla Juventus, il che significa la fine di ogni illusione per chi insegue.Mi immagino la preparazione della partita di questa sera da parte di Antonio Conte. Oltre ad un approfondito discorso tattico,(Marotta e Antonello, i due amministratori delegati, hanno contratto il Covid).Non penso che, in un’occasione come questa, la capolista lascerà completa iniziativa all’avversario (che, in genere, se la prende), ma piuttosto che vada a pressare alto per strappargli palla nella zona rossa del campe, finora, almeno nel nostro campionato, ha funzionato a meraviglia:. Sempre che sia l’argentino ad affiancare il bomber e non Sanchez, autore di due gol contro il Parma.Il resto sarà la squadra che ormai possiamo definire titolare con Skriniar, de Vrji e Bastoni in difesa, un centrocampo a cinque che contempla due esterni d’attacco (Hakimi e Perisic) e tre centrocampisti (Barella, Brozovic e Eriksen) tutti in grado di costruire e di inserirsi. Davanti, come detto, il piccolo dubbio tra Sanchez e Lautaro.Io penso giochi il primo, come penso che la forza d’urto dell’Inter sarà determinante. Nell’uno contro uno - il sistema puro con cui l’Atalanta difende -L’Atalanta è autentica solo se viaggia ad alta velocità, ma sta all’Inter farla rallentare lasciandole il pallone il meno possibile. Ecco perchè penso al pressing alto di Conte e ad una gara non solo di ripartenza.L’occasione è troppo grossa per ignorare che di qui in avanti il campionato sarebbe quasi in discesa.