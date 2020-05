"Tonali ci piace, ha tutte le caratteristiche per giocare da noi". Sì, Sandro Tonali è da Inter e la dirigenza nerazzurra non si nasconde più. Scende in campo in maniera forte con le parole del ds Piero Ausilio, estimatore del centrocampista classe 2000 dai suoi primi passi in Serie B esattamente come Beppe Marotta, in prima linea nel sondarlo ai tempi della Juve. Oggi è un'altra storia, l'Inter si sente forte e vuole provarci pur avendo ancora differenze nella valutazione col Brescia, il presidente Cellino ragiona sui 50 milioni mentre Suning prevede un investimento meno importante. Lavori in corso.



Di certo, fare cassa con Mauro Icardi aiuterà perché rinforza la posizione nerazzurra a bilancio e consente di ragionare su diverse trattative con maggiore serenità. Tra queste, Tonali è una delle priorità, di certo la prima scelta a centrocampo per cui si sta lavorando da mesi. Lo sa bene l'avvocato Bozzo, agente del giocatore che ha ottimi rapporti con l'Inter così come con la Juventus che non ha smesso di pensare a Tonali. Anzi: l'idea di ringiovanire il centrocampo esiste, ma le tempistiche in questa trattativa saranno importanti. Dalla Juve non filtra alcun segnale legato all'idea di mollare Tonali, la sfida è ancora aperta. Ma l'Inter è scesa in campo e ha messo le proprie carte sul tavolo. Mai come ora, si entra nel vivo.