Laè ripartita per un finale di stagione rovente, due mesi di calcio come mai prima d'ora per permettere al campo di dare i verdetti. E quale modo migliore di accompagnare questo rush finale se non con un gioco a premi? Ecco, il gioco gratuito che vi permette di vincere con le vostre intuizioni: basterà indovinare i pronostici sulle 6 partite selezionate ogni turno daper aggiudicarsi il montepremi. Scopriamo quindi tre dei 6 match selezionati per il. La rincorsa allo scudetto è disperata, il -8 dalla Juventus pesa e per continuare a sperare Conte non può far altro che vincere. Il 6-0 al Brescia ha ridato linfa, ma non ha rimesso a posto tutti gli ingranaggi: su tutti, incalzato da unin forma e sempre al centro di intrecci con il. Con i nerazzurri che nel frattempo fanno i conti con la possibilità di cederlo in estate e pensano adcome pedina di scambio nell'operazione. Ma il mercato è ancora virtualmente lontano, ora c'è il campo e serve il miglior Lautaro., che aveva accarezzato la panchina nerazzurra nel 2011 prima dell'arrivo di Gasperini e ora guida unarrabbiato per il pareggio interno con il cagliari e che vuole credere fino in fondo alla lotta per un posto in Europa. E con la freschezza e l'esuberanza di, nulla è proibito: "Impresa? Servirà all'Inter", parola dello stesso Mihajlovic.- Non solo Inter e Bologna però, la 30esima giornata mette in campo anche sfide delicatissime per la corsa salvezza., ma come ha sottolineato Ranieri è presto per rilassarsi. Specie se di fronte c'è una squadra alle ultime chiamate. Per riaprire il discorso salvezza, contro i blucerchiati laha disperatamente bisogno di tre punti,e il già promesso del Napolisono chiamati agli straordinari per provare a tenere i ferraresi in A per un altro anno.- Da una sponda di Genova all'altra, perché se la Samp respira c'è unsempre più allarmato dopo il ko interno con la Juve., Nicola si aggrappa a un. Genoa in trasferta quindi, contro una squadra tutt'altro che semplice: l'è in forma, ha messo in difficoltà l'Atalanta e conquistato tre punti pesantissimi sul campo della Roma, che permettono ai friulani di stare sei punti sopra la zona retrocessione., tre gol nelle ultime due, ma alle prese con un fastidio muscolare dopo la gara dell'Olimpico...