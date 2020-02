L'Inter ha deciso di replicare alle parole rilasciate ieri, a Castellammare di Stabia in occasione dell'Italian Sport Awards, dall'ex allenatore Luciano Spalletti. Il tecnico toscano aveva dichiarato: "Nei mesi scorsi mi ha cercato solo il Milan, ma l'Inter ha deciso di pagarmi per stare a casa. Fosse stato per me, non avrei mai smesso".



Il club nerazzurro ha deciso di affidare all'agenzia Ansa la sua versione dei fatti: "Oltre al compenso maturato dal Signor Spalletti, la Società aveva proposto un'ulteriore offerta economica come incentivo all'esodo, che non è stata accolta dall'allenatore".