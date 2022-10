che a Sky e in contropiede rispetto all’assemblea degli azionisti programmata per domani mattina, ha negato di avere l’intenzione di cedere l’Inter. C’è, è vero, anche chi è grato a Suning per avere traghettato il club oltre un momento storico particolarmente difficile e chi riconosce alla proprietà cinese di avere profuso centinaia di milioni per tornare a vincere, 10 anni dopo i fasti morattiani, scontando poi la crisi mondiale post pandemia e le restrizioni imposte dal governo cinese agl’investimenti nel calcio, soprattutto oltre i confini della Repubblica popolare.Per gli Zhang, finora, l’Inter è stata solo un vero salasso economico, circa 800 milioni spesi, il club e il Gruppo indebitati, con bond e prestiti a elevatissimi tassi d’interesse.Fin qui il quadro, che tutti più o meno conoscono, ma che è giusto ricordare.e altri ancora, solo ad avere voglia e necessità di spulciare tra le righe.e certamente anche domani ribadirà il concetto espresso non casualmente dopo la brillante e meritata qualificazione in Champions.Pensate quanto sarebbe stato efficace un suo intervento dopo il derby perso o dopo la sconfitta con la Roma, giusto per dire che l’Inter non era in vendita e Inzaghi non era in discussione.Noi però, giusto per dovere di cronaca, dobbiamo mettere in fila i fatti, ché sennò si rischia un po’ di confusione. Nel febbraio del 2021, la cessione dell’Inter a Bc Partners non si è concretizzata solo perché le parti non hanno trovato l’intesa del prezzo. Da lì in avanti, per fare fronte alle incombenze economiche, Suning ha dovuto chiedere un oneroso prestito al fondo americano Oaktree (275 milioni, scadenza nel 2024 con le azioni dell’Inter a garanzia), rifinanziare un debito con l’emissione di un nuovo bond (415 milioni in scadenza nel 2027).Nel frattempo non ha mai smesso di cercare un partner di minoranza (), ha prima ribadito l’incarico per trovare un acquirente a Goldman Sacs e poi più recentemente ha esteso tale compito a un’altra banca americana (Raine Group).(che ha perdite decisamente minori, ma minori sono anche ricavi: 296 milioni contro i 439 che l’Inter ufficializzerà domani).La chiusura del dossier stadio, con l’approvazione definitiva che avverrà nei primi mesi del 2023, sarà l’ultimo impulso per stabilizzare il valore del club,Da ultimo, non fossero bastate tutte le notizie trapelate sulla stampa economica italiana, 10 giorni fa anche il Financial Times ha ribadito che l’Inter è in vendita.E allora forse si può provare a immaginare che le nette parole di ieri – arrivate dopo la conquista di un traguardo, per quanto parziale - siano un segnale in mondovisione per dire soprattutto che l’Inter non è in svendita e chi la vuole deve sceglierla al prezzo di Suning.@GianniVisnadi