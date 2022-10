Che non ha voluto Dybala, che ha scelto Handanovic rimandando l’esordio di Onana, che ha puntato su Gosens preferendolo a Perisic, che ha chiesto e difeso Correa, che ha tenuto nascosto Asllani fino all’infortunio di Brozovic, che sbaglia i cambi e così ha perso uno scudetto.che è arrivata, ha risollevato l’Inter, ha investito, ma poi ha dovuto fermarsi: blocco dei fondi del governo cinese, crisi aziendale, crisi pandemica, nell’Inter solo i soldi necessari per ripianare le perdite, niente mercato (ma non è vero), e adesso una cessione ritardata, per la “pretesa” di incassare quanto richiesto (ci mancherebbe fosse il contrario). Si fa in fretta a dire: l’Inter è di tutti, l’Inter è dei tifosi, può anche essere che in parte lo sia, ma i buchi continuano a chiuderli i cinesi, non i tifosi, perché dunque gli Zhang dovrebbero farsi da parte, rimettendoci altri soldi?Ad Handanovic di essere invecchiato, a Lukaku di essere tornato sovrappeso e di non guarire, a Skriniar di pensare al contratto, a Gagliardini e qualcun altro di non essere bravo abbastanza.Il motore del club, quello che via lui la Juventus è andata in crisi, quello che non sbaglia mai un acquisto e invece ha preso Gosens a 25 milioni anziché rinnovare il contratto a Perisic. Si continua a dire e a scrivere che è stata una scelta del croato quella di lasciare l’Inter, ma si fa riferimento al tentativo di accordo a stagione finita, quando Perisic aveva già deciso di andarsene. L’errore – di Marotta, non di Inzaghi – è a gennaio, quando l’Inter prende un giocatore infortunato, credendo di avere con lui l’erede di Perisic.Marotta ha quarant’anni di calcio alle spalle, attraversato a ogni livello dirigenziale, e magari sarà il prossimo presidente federale.Anche questo è un errore, perché sta rallentando un processo decisionale che difficilmente potrà essere evitato. E con l’ingaggio aumentato del 50%: a quale titolo e nonostante la crisi finanziaria della società?Fare passare come decisione del tecnico il mancato arrivo di Dybala è un falso storico:che poi nessuno ha richiesto. Adesso si guarda a Correa, che Inzaghi avrebbe voluto tenere a ogni costo, preferendolo alla Joya, ma è tutto fumo negli occhi.O se invece parte a gennaio per meno della metà, senza che nemmeno ci sia un sostituto all’altezza? Non si potrà dire che è solo colpa di Inzaghi, che pretendeva di avere la conferma dell’intero organico.e non già dopo la Roma, ma anche prima, Inzaghi si è sentito tremendamente solo.Il campo gli ha dato torto e la situazione è peggiorata. Inzaghi legge i giornali e guarda la tv, altro che mental coach, e nonostante sia giovane ha sufficiente esperienza per capire che in questa bufera è molto più solo di quanto si voglia far credere.@GianniVisnadi