IL TABELLINO

. Alla critica più occhiuta, che aveva cominciato a dissertare sulla qualità del gioco dell’, sulla difesa troppo alta, sulla tenuta fisico-mentale incompleta e sull’eccesso di gol subìti troppo facilmente, la squadra di Simone Inzaghi replica con una prestazione travolgente (tre gol, due legni, occasioni a ripetizione) che ridimensiona lo(ma bisognerà andare a fare risultato pieno anche in casa loro) e rilancia i nerazzurri nella classifica del girone (quattro punti) subito dietro il Real Madrid e i moldavi (sei).. Lo Sheriff, che era riuscito a pareggiare su punizione (Thill) il gol di Dzeko, è stato schiantato alla distanza, da un ritmo vertiginoso e da un’intensità vista poche volte prima nelle gare dei nerazzurri.. Sia perché la perfezione non è di questo mondo e meno che mai del mondo del calcio, sia perché un paio di contropiede insidiosi sono stati lasciati agli avversari. Ma se si analizza la gara nella sua interezza, si enumerano le occasioni, si enucleano le zone del campo in cui l’Inter ha messo più uomini e portato di più la palla, si capisce che l’iniziativa è stata costante e, in determinate fasi, ha sfiorato il dominio.ma ha cambiato qualche interprete rispetto alla sconfitta di Roma, sponda Lazio. Dentroper Bastoni nei tre centrali, dentrotra i cinque centrocampisti (gli altri, da destra, Dumfries, Barella, Brozovic e Perisic) e dentroa far coppia con Dzeko.con ampia facoltà di ricorrere al contropiede. La partita è subito una lotta a corpo libero con reticolati appostati davanti alla porta dello Sheriff. L’Inter mette in campo forza e ritmo, ma mantiene calma ed equilibrio, aspettando il momento buono per trovare un varco. In due minuti, inaspettatamente, le si spalanca il campo e una prima volta(15’, lancio di Dzeko) e una seconda lo stesso(17’ assist di Lautaro) si presentano soli davanti a Celeadnik, bravo a disinnescare con il corpo l’incombente pericolo. Dopo un tiro alto di Dimarco, è ancora Inter (28’): palla giusta di Lautaro per piede sbagliato (Dumfries) con il tiro che va sull’esterno della rete. Il primo affondo dello Sheriff si colloca intorno al 30’.La peculiarità dell’Inter è l’ampiezza del campo, cui provvedono Dumfries a destra e Perisic a sinistra. La difesa moldava è perciò costretta spesso a rompere la linea, il che favorisce gli inserimenti dei centrocampisti nerazzurri. Tuttavia il gol del primo vantaggio è propiziato da due calci piazzati. Sul primo (punizione per ingenuo fallo di mano di Addo), il portiere Celeadnic vola a deviare oltre la traversa. Sul secondo (l’angolo sempre di Dimarco), Vidal corregge di testa all’altezza del primo palo, la sfera sfila perL’Inter concede il primo contropiede pericoloso al 39’, quando, ancora lui, porta palla per una trentina di metri e poi serve sulla corsa Cristiano, sul tiro del qualeè bravo a respingere. E’ un episodio perché, prima dell’intervallo, c’è ancora tempo per una conclusione pericolosa (deviata) die per un bel colpo di testa di, sull’angolo relativo.Non comincia bene la ripresa. Prima Bruno Souza entra in area con eccessiva disinvoltura senza tirare, poi (52’) Dimarco commette un fallo poco fuori dall’area sempre su Bruno Souza.. Prima che dai 45mila di San Siro parta qualche mugugno (53’, goffa conclusione di Dumfries su cross di Perisic), sempreo (56’, triangolo con Dzeko).. La prima con(58’, assist di Dzeko servito da Brozovic), la seconda con(67’, assist di Dumfries di testa, angolo di Brozovic). La partita è finita, ma nessuno ne è convinto. Così parte la sarabanda dei cambi. A Bastoni, subentrato al 53’ per Dimarco, fanno seguito Sanchez per Dzeko e Gagliardini per Vidal (75’). Poi Sensi per Brozovic e Kolarov per Perisic (85’). Prima di uscire è proprio l’esterno sinistro croato a colpire la traversa, “rubando” la conclusione a Lautaro, poi in sequenza Lautaro (girata) e Sensi (tiro all’incrocio) sfiorano il quarto gol.. Simone Inzaghi ha una squadra in grado di recuperare i punti perduti e di arrivare agli ottavi. Per me ce la fa e, se gioca così, senza nessun altro patema.Marcatori: 34’ Dzeko (I), 7’ s.t. Thill (S), 13’ s.t. Vidal, 22’ s.t. de VrijAssist: 34’ Dimarco (I), 13’ s.t. Dzeko, 22’ s.t. DumfriesInter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco (dall’8’ s.t. Bastoni); Dumfries, Barella, Brozovic (dal 40’ s.t. Sensi), Vidal (dal 30’ s.t. Gagliardini), Perisic (dal 40’ s.t. Kolarov); Dzeko (dal 30’ s.t. Sanchez), Lautaro.Sheriff: Celeadnic; Fernando Costanza, Dulanto, Arboleda, Cristiano; Thill, Kolovos (dal 39’ s.t. Cojocaru), Addo; Traore (dal 45’ s.t. Cojocari), Felipe, Castaneda (dal 1’ s.t. Radeljic).Ammoniti: Dimarco (I), Cojocaru (S)Espulsi:Arbitro: Makkelie (Olanda)