Avere giocatori giovani e di qualità rappresenta, da sempre, un doppio vantaggio. Il primo è la possibilità per le società di aggregarli alla Prima Squadra e farne crescere, così, il valore. Il secondo è, invece, quella di inserirli come contropartite in operazioni con altri club, per abbassarne la parte economica in un periodo complicato per il calcio italiano come questo. Lo sa bene l'Inter, che ha il controllo su diversi profili di questo tipo. Un esempio? Niccolò Corrado, terzino sinistro classe 2000 che ha giocato la scorsa stagione alla Ternana, in Serie B, e si è rivelato uno dei migliori di tutto il campionato nel suo ruolo.



IDEA GENOA - Arrivato in Umbria dopo le stagioni in C tra Arezzo, Palermo e Feralpisalò su intuizione del direttore sportivo Luca Leone e del presidente Stefano Bandecchi, Corrado in una stagione non semplice per i rossoverdi è riuscito non solo a confermare le buone impressioni che aveva dato negli anni scorsi, ma anche a migliorarle. 35 presenze e anche un gol, a Gigi Buffon, il bottino del suo primo anno di B. E i report positivi degli scout che lo hanno seguito partita dopo partita. Tra questi, quelli del Genoa, alla ricerca di un terzino sinistro, che si è informato con l'Inter sul futuro del classe 2000. I nerazzurri si sono presi qualche giorno per riflettere e capire come gestire la crescita di Corrado, consapevoli di avere tra le mani un ragazzo molto interessante. Che presto continuerà il suo percorso, anche in Serie A.