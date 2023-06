Un campionato vinto in Serie B e una salvezza in Serie A. Il bilancio dei due anni di Marco Baroni sulla panchina del Lecce non potrebbe essere migliore. Risultati diversi, obiettivi raggiunti più o meno agevolmente, ma mettendo in mostra sempre tanti talenti, da Strettezza a Hjulmand, passando per la rivelazione Baschirotto. Un'impresa sportiva, soprattutto quella di questa stagione, con un budget basso a inizio anno e diverse intuizioni che si sono poi rivelate delle scommesse vincenti: Falcone, Umtiti, ma anche Ceesay e Colombo.



IN ATTESA - Confermarsi, dopo questa annata, non sarà semplice. Lo sa bene anche Pantaleo Corvino, che nei prossimi giorni incontrerà il presidente Sticchi Damiani e gli chiederà garanzie sugli investimenti da fare in questa estate. Altrimenti, non è da escludere un addio del responsabile dell'area tecnica del Lecce. Dall'esito di questo incontro dipenderà anche la scelta di Baroni, che si è preso qualche giorno per riflettere se continuare o meno la sua esperienza in Salento. Gli interessamenti arrivati fin qui da club di Serie B non sembrano aver convinto l'allenatore, che sta valutando attentamente anche l'ipotesi di fermarsi in caso di mancata permanenza a Lecce.