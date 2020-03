Tahith Chong non sa dove giocherà la prossima stagione, il futuro è ancora da scrivere. Come già anticipato da Calciomercato.com l'esterno offensivo olandese classe 1999, in scadenza il prossimo 30 giugno con il Manchester United, ha ricevuto un'offerta dell'Inter, ma non ha ancora detto sì. Il motivo? Vuole sentirsi subito protagonista in una big, se sceglie Milano e i nerazzurri vuole essere sicuro di essere preso in considerazione da Conte. Intanto i Red Devils hanno rilanciato, con una nuova proposta di rinnovo, che sta facendo vacillare Chong.