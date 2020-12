La Sardegna è l'isola felice di Eusebio Di Francesco. Lì, l'allenatore rossoblù ha ritrovato il sorriso e i risultati dopo l'esperienza negativa alla Sampdoria. La filosofia dell'allievo di Zeman non è cambiata: puntare sui giovani, sempre e comunque. Lo faceva a Roma con Zaniolo (prima gara tra i pro al Bernabeu) e lo fa a Cagliari con i tanti talenti che la società gli ha messo a disposizione.- Un pericolo in più per l'Inter di Antonio Conte, che domani alle 12.30 andrà a Cagliari per provare a rialzare la testa dopo l'eliminazione dall'Europa. E pensare che domani Zappa avrebbe potuto giocare la partita con la maglia nerazzurra.. Se ne accorge anche Spalletti che ogni tanto lo convoca in prima squadra, ma nel gennaio 2019 entra nell'affare Gravillon (oggi al Lorient) tra Inter e Pescara dove si trasferirà definitivamente nel 2019-20. E' la stagione della svolta. Da terzino/centrocampista destro segna cinque gol diventando titolare fisso nella seconda parte di stagione.- Domani giocherà sulla linea dei trequartisti nel 4-2-3-1 di Difra, sulla fascia che probabilmente sarà di Ivan Perisic. Per il Cagliari è diventato una certezza e per l'Inter si è trasformato in un rimpianto.. Così il Cagliari si è fiondato sul ragazzo che sarà un pericolo per i nerazzurri. I rossoblù si sfregano le mani pensando a quanto salirà il prezzo a fine stagione se dovesse continuare su questo ritmo. Preso in prestito con obbligo di riscatto a 3,5 milioni di euro, ora ne vale più del doppio. E se l'Inter dovesse ripensarci lo pagherà a caro prezzo.- Corre e crossa, attacca e difende: con le sue caratteristiche. Lo fa, lo farà. Ma con un'altra maglia. Contro l'Inter. Quel club che l'ha valorizzato per poi perderlo ritrovarlo da avversario. Domani Zappa sarà l'ex dal dente avvelenato, un talento in più sull'isola felice di Di Francesco.